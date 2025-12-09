Avvistato uno sciacallo dorato sulle scale di casa | Era ferito e disorientato

Sono stati momenti di preoccupazione (e curiosità) quelli di qualche giorno fa per alcuni abitanti di Marazzone, una frazione del comune di Bleggio, che hanno trovato una giovane femmina di sciacallo dorato sulle scale della propria abitazione. L'animale – si legge in una nota – era ferito e in.

