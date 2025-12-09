Avvistato uno sciacallo dorato sulle scale di casa | Era ferito e disorientato
GIOVANE SCIACALLO FERITO SALVATO DAL CORPO FORESTALE E REIMMESSO IN NATURA Una giovane femmina di sciacallo dorato, del peso di circa 10 chilogrammi, è stata recuperata a Marazzone nel Bleggio dal Corpo forestale del Trentino.
