Avvistato uno sciacallo dorato sulle scale di casa | Era ferito e disorientato

Qualcuno ha avvistato uno sciacallo dorato ferito e disorientato sulle scale di una casa a Marazzone, frazione di Bleggio. L'episodio ha suscitato preoccupazione e curiosità tra gli abitanti, che hanno assistito a un insolito incontro con questo animale selvatico. La presenza dell'animale ha acceso l'interesse sulla sua condizione e sulle possibili cause del suo stato.

Sono stati momenti di preoccupazione (e curiosità) quelli di qualche giorno fa per alcuni abitanti di Marazzone, una frazione del comune di Bleggio, che hanno trovato una giovane femmina di sciacallo dorato sulle scale della propria abitazione. L’animale – si legge in una nota – era ferito e in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Avvistato uno sciacallo dorato sulle scale di casa: “Era ferito e disorientato”

È stata rimessa in libertà dopo essere stata curata, la giovane femmina di sciacallo dorato recuperata nei giorni scorsi a Marazzone (Bleggio), dopo essere stata avvistata in evidente stato di disorientamento sulle scale esterne di un’abitazione - facebook.com Vai su Facebook

Avvistato uno sciacallo dorato sulle scale di casa: “Era ferito e disorientato” - Sono stati momenti di preoccupazione (e curiosità) quelli di qualche giorno fa per alcuni abitanti di Marazzone, una frazione del comune di Bleggio, che hanno trovato una giovane femmina di sciacallo ... Da trentotoday.it