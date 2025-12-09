Avvio delle festività natalizie a Riposto grande successo in piazza San Pietro
Ieri sera, in piazza San Pietro, si è svolto l’evento di accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, segnando l’avvio ufficiale delle festività natalizie a Riposto. Un momento di grande partecipazione che ha coinvolto la comunità, creando un’atmosfera festosa e ricca di entusiasmo per le celebrazioni in arrivo.
Grande partecipazione ieri sera in piazza San Pietro per l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie del centro storico, un appuntamento molto atteso dalla comunità che ha segnato l’inizio ufficiale delle festività natalizie a Riposto. Sin dalle ore 17 la piazza si è animata di bambini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tanto entusiasmo a Marino per gli eventi che hanno dato avvio alle festività natalizie #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Riposto, grande successo in piazza San Pietro per l’avvio delle festività natalizie - Grande partecipazione ieri sera in piazza San Pietro per l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie del centro storico, un appuntamento molto atteso dalla comunità che ha segnato l’inizio uf ... gazzettinonline.it scrive
Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho» ilnapolista.it
Guerra Russia-Ucraina: il Donbass smilitarizzato e garanzie solide, la controproposta agli Usa gazzettadelsud.it
Papa Leone riceve Zelensky: “Pace giusta e duratura” tv2000.it
Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto ... ilfoglio.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Pagelle St. Polten Juventus Women: riecco Krumbiegel, Girelli di rigore e velo, Pinto trascinatrice VOTI juventusnews24.com