Avezzano ladro seriale in manette | evade dai domiciliari e assalta l' autolavaggio con un piccone

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ad Avezzano per furto aggravato ed evasione dopo aver colpito un autolavaggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

avezzano ladro seriale in manette evade dai domiciliari e assalta l autolavaggio con un piccone

© Notizie.virgilio.it - Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone

avezzano ladro seriale manetteAvezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone - Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ad Avezzano per furto aggravato ed evasione dopo aver colpito un autolavaggio. Scrive virgilio.it