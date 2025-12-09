Avezzano ladro seriale in manette | evade dai domiciliari e assalta l' autolavaggio con un piccone
Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ad Avezzano per furto aggravato ed evasione dopo aver colpito un autolavaggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Avezzano, scassina gettoniera di un autolavaggio con un piccone: ladro in carcere dopo blitz della Squadra Volante https://www.terremarsicane.it/avezzano-scassina-gettoniera-di-un-autolavaggio-con-un-piccone-ladro-in-carcere-dopo-blitz-della-squadra- - facebook.com Vai su Facebook
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone - Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ad Avezzano per furto aggravato ed evasione dopo aver colpito un autolavaggio. Scrive virgilio.it
