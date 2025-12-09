Aveva perso l' uso delle gambe ma grazie a una colletta online e a una tuta speciale con 58 elettrodi ha compiuto il miracolo

D iciannove anni e il mondo sigillato in una sedia a rotelle: questa era la realtà di Emelie dopo l’incidente che le aveva lesionato il midollo spinale. Poi, un giorno, il corpo, che per mesi aveva rifiutato di obbedire, ha risposto. Il video di quel primo passo, goffo ma importantissimo, è diventato virale, trasformando questa ragazza tedesca in un simbolo di forza. La chiave di questa incredibile riconquista si chiama Exopulse Mollii Suit, una tuta neuromuscolare dell’azienda Ottobock. Non è magia, ma un sofisticato dialogo tra 58 elettrodi e i muscoli dormienti, capace di risvegliare il corpo e sfidare i limiti della paralisi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

