Aveva aggredito Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga | Pyjama Man è stato cacciato
Johnson Wen, l’influencer australiano di 26 anni noto come Pyjama Man, è stato allontanato dal concerto di Lady Gaga a Brisbane prima ancora che lo spettacolo iniziasse. L’episodio è avvenuto al Suncorp Stadium, dove la popstar stava portando il suo Mayhem Ball tour. Secondo quanto riportato dalla rivista australiana Blunt, il team di sicurezza di Lady Gaga aveva diramato una direttiva specifica al personale del venue: Wen non doveva essere ammesso al concerto. Nonostante fosse riuscito inizialmente a entrare nella struttura, munito di pass e braccialetto, i vigilanti lo hanno identificato e scortato fuori dal palazzo prima delle 20, orario di inizio dello show. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Ariana Grande, condannato al carcere l'uomo che l'aveva assalita sul red carpet - Un tribunale di Singapore ha condannato un uomo australiano a nove giorni di carcere per aver aggredito Ariana Grande alla première asiatica di "Wicked
