Avete una sigaretta? ragazza accoltellata davanti al fidanzato e agli amici

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di escalation violenta si è verificato durante un confronto tra giovani, culminato con una lite che ha portato all'accoltellamento di una ragazza. La discussione, iniziata come un semplice diverbio, è degenerata improvvisamente, portando a conseguenze gravi per la vittima.

La discussione che diventa sempre più animata, fino a quando salta fuori un coltello e una ragazza viene ferita da un altro giovane. È accaduto nella serata dell'8 dicembre a Maniago (Pordenone). La vittima è in ospedale, ha una serie lesione a una coscia ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Avete Sigaretta Ragazza Accoltellata