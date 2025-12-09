Avete una sigaretta? ragazza accoltellata davanti al fidanzato e agli amici

Un episodio di escalation violenta si è verificato durante un confronto tra giovani, culminato con una lite che ha portato all'accoltellamento di una ragazza. La discussione, iniziata come un semplice diverbio, è degenerata improvvisamente, portando a conseguenze gravi per la vittima.

La discussione che diventa sempre più animata, fino a quando salta fuori un coltello e una ragazza viene ferita da un altro giovane. È accaduto nella serata dell'8 dicembre a Maniago (Pordenone). La vittima è in ospedale, ha una serie lesione a una coscia ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Today.it

