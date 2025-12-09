Avete una sigaretta? Italia ragazza accoltellata davanti a fidanzato e amici

Una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in un dramma a Maniago, in provincia di Pordenone. Una ragazza è stata accoltellata davanti al fidanzato e agli amici, dopo aver chiesto una sigaretta. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, portando alla luce una vicenda improvvisa e drammatica nel cuore della cittadina.

Una normale serata d'inverno, vivace e apparentemente tranquilla, si è trasformata in pochi istanti in un dramma inatteso nel pieno centro di Maniago, in provincia di Pordenone. Un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità locale: una giovane di 25 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una lite tra due gruppi di ragazzi, scaturita da una semplice richiesta di una sigaretta. L'evento si è verificato nella serata dell'8 dicembre, quando il centro cittadino era animato da numerosi giovani intenti a godersi qualche ora di svago in compagnia.

