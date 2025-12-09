Le nuove anticipazioni sul trailer di Avengers: Doomsday stanno attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La durata del teaser, insieme ad alcune indiscrezioni, fornisce un primo assaggio su ciò che i fan possono aspettarsi dal prossimo grande evento nel Marvel Cinematic Universe. Di seguito, un’analisi dettagliata delle informazioni disponibili e delle prospettive sulla campagna di marketing. reveal del trailer e durata ufficiale. le prime informazioni sulla durata del teaser. Secondo una scheda pubblicata dal Korea Media Rating Board, la durata del primo avengers: doomsday trailer sarebbe di 1 minuto e 25 secondi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Avengers doomsday trailer durata svelata