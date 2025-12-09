Avengers | Doomsday svelata la durata del primo teaser trailer

È stato rilasciato online il teaser trailer di Avengers: Doomsday, offrendo i primi scorci sul nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe. La durata del trailer permette ai fan di intravedere alcuni dettagli cruciali prima dell’uscita del film, segnando un ritorno atteso dei fratelli Russo alla regia.

Online è stato svelato quanto durerà il primo filmato che anticipa alcune delle scene del ritorno nel MCU dei fratelli Russo. Il primo trailer di Avengers: Doomsday arriverà nelle sale in occasione delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere e online è stata svelata la durata del filmato che regalerà le prime sequenze del ritorno dei fratelli Joe e Anthony Russo nel MCU. La nuova avventura del gruppo di supereroi arriverà poi nei cinema di tutto il mondo nel mese di dicembre 2026. Quanto durerà il trailer Il sito del Korea Media Rating Board riporta ora il dettaglio che il teaser trailer di Avengers: Doomsday durerà 1 minuto e 25 secondi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it