Avellino ladri svaligiano abitazione in centro

Avellinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura al centro di Avellino. L'altra sera, i ladri hanno fatto irruzione in un'abitazione in Via Mancini portando via monili d'oro di grande valore e denaro. Il bottino è ancora da quantificare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

avellino ladri svaligiano abitazioneAvellino, furti in abitazione nel centro del capoluogo: indagini della Polizia - AVELLINO – Continua ad allungarsi il bollettino dei colpi in appartamento registrati negli ultimi giorni nella città capoluogo. Riporta irpinianews.it