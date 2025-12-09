Avatar Zoe Saldaña ammette che ci sono scene che non ricorda di aver girato

La produzione di qualsiasi grande blockbuster è un processo che richiede molto tempo, ma i film di Avatar sono particolarmente impegnativi. Il regista James Cameron ha girato contemporaneamente i sequel Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fuoco e cenere, iniziando le riprese principali nel 2017. Tra performance capture e riprese live-action, la mole di lavoro è stata gigantesca, e nessuno avrebbe visto il prodotto finito fino ad anni dopo. Con tutto il tempo trascorso tra le riprese e l’uscita di Avatar 3, in uscita nei cinema questo mese, persino gli attori che recitano nei film sarebbero perdonati se dimenticassero certe scene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Avatar, Zoe Saldaña ammette che ci sono scene che non ricorda di aver girato

