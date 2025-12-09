Anteprima della seconda stagione di “Avatar: The Last Airbender” su Netflix. Netflix ha divulgato un’anticipazione esclusiva riguardo alla seconda stagione di “Avatar: The Last Airbender”, rivelando il primo sguardo alla versione live-action del personaggio di Toph e confermando il periodo di uscita della serie. La nuova stagione si ispirerà al “Book Two: Earth” della serie animata originale, introducendo nuovi personaggi e sviluppi narrativi. La presentazione ufficiale di Toph e la data di uscita. Recentemente, la piattaforma streaming ha diffuso un poster promozionale che mostra per la prima volta Miya Cech nel ruolo di Toph. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Avatar the last airbender stagione 2: primo sguardo a toph