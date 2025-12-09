Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Sondriotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli uomini della polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

autovelox mobili tutti controlliAutovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono i controlli nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate - I limiti di velocità,le multe e il taglio dei punti patente per chi non li rispetta ma anche quando le sanzioni sono contestabili ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Mobili Tutti Controlli