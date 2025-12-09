Autovelox attivi sulle Statali lombarde | la mappa dei controlli
Anche in prossimità del Natale e delle festività proseguono i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox sulla SS36 e sulle altre Statali lombarde. La finalità delle operazioni è smascherare comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Controlli della Polizia municipale, dove sono autovelox e Scout attivi fino al 2 novembre
Autovelox, attivi dal 15 dicembre i dispositivi su via Isacco Newton e tangenzial est
Arriva Velox Italia, l’app gratuita che rivela tutti gli autovelox attivi in Italia
Il Ministero dei Trasporti ha censito 54 autovelox attivi in Umbria (22 fissi e 32 mobili), con gli altri dispositivi ritenuti "fuorilegge" dopo la scadenza del 28 novembre, esponendo le relative multe al rischio di nullità. Le strade più controllate sono la Flaminia e la - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox, attivi dal 15 dicembre i dispositivi su via Isacco Newton e tangenzial est ift.tt/h05grMU Vai su X
Autovelox attivi sulle Statali lombarde: la mappa dei controlli - La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 8 dicembre 2025 e domenica 14 dicembre 2025 ... Da leccotoday.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it