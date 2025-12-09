Autovelox attivi sulle Statali lombarde | la mappa dei controlli

9 dic 2025

Anche in prossimità del Natale e delle festività proseguono i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox sulla SS36 e sulle altre Statali lombarde. La finalità delle operazioni è smascherare comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

