Autovelox a Roma dal 15 dicembre nuovi dispositivi su Newton e Tangenziale Est già 6.449 multe al giorno! | dove si trovano

A Roma sta per cambiare qualcosa sulle arterie stradali più trafficate della città: dal 15 dicembre entrano infatti ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi su via Isacco Newton e lungo la Tangenziale Est. Dopo alcune settimane di pre-esercizio, prove tecniche e rilevazioni silenziose, i dispositivi inizieranno finalmente a multare chi supera i limiti. I numeri raccolti nel periodo di test anticipano un impatto importante sul traffico e sulla sicurezza stradale, mentre la città continua il suo percorso per aumentare il controllo elettronico su molte arterie urbane. Nuovi autovelox a Roma: dove si trovano e cosa cambia. 🔗 Leggi su Funweek.it