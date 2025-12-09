Autostrade del Mare vent’anni di viaggi | 52mila km coperti e 18 porti collegati

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sfide indicate dagli armatori per i prossimi ventanni: sostenere la competitività delle flotte italiane, ammodernare la rete portuale, rendere più efficienti le procedure operative Roma, 9 dicembre 2025 – Il settore delle Autostrade del Mare (AdM), snodo intermodale d’eccellenza per la co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

autostrade del mare vent8217anni di viaggi 52mila km coperti e 18 porti collegati

© Ilgiornaleditalia.it - Autostrade del Mare, vent’anni di viaggi: 52mila km coperti e 18 porti collegati

News recenti che potrebbero piacerti

Autostrade del mare, navigazione a vista - Ora, però, si tratta di riempirle, prima che le autostrade italiane scoppino di camion: eterna incompiuta dei governi di destra e sinistra, il progetto delle ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrade Mare Vent8217anni Viaggi