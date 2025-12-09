Autostrada Catania-Ragusa completato il varo del quinto cavalcavia sul lotto 2

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pieno rispetto del crono programma stabilito, si legge in una nota, l'Anas ha eseguito le attività di varo del 5° cavalcavia, che fa parte dei 7 in progetto lungo il Lotto 2 dell'itinerario "Ragusa-Catania", ricadente nel territorio di Licodia Eubea, Comune della provincia di Catania. Si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Raddoppio della Ragusa-Catania, «a gennaio riprendono i lavori». L'annuncio del M5s - I lavori sul lotto 3 sulla Statale 514, fermi da tempo e in netto ritardo con solo il 3,13 per cento completato, ripenderanno tra un mese circa. Come scrive lasicilia.it