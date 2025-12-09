Autostrada Catania-Ragusa completato il varo del quinto cavalcavia sul lotto 2
Nel pieno rispetto del crono programma stabilito, si legge in una nota, l'Anas ha eseguito le attività di varo del 5° cavalcavia, che fa parte dei 7 in progetto lungo il Lotto 2 dell'itinerario "Ragusa-Catania", ricadente nel territorio di Licodia Eubea, Comune della provincia di Catania. Si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Maxi incidente sulla Palermo-Catania, undici veicoli coinvolti: autostrada chiusa
San Gregorio, arrestato con 27 chili di cocaina sull’autostrada Messina-Catania
Il video del maxi sequestro di cocaina a Catania sull'autostrada A18, quanti kg di droga sono stati trovati
Webuild. . #webuild per il #Sud: #infrastrutture che creano valore e danno forma a un futuro di mobilità sostenibile. ? In #Sicilia siamo al lavoro per il Lotto 1 dell'Autostrada Ragusa-Catania, una delle grandi opere in costruzione nell'isola, per offrire ai citta - facebook.com Vai su Facebook
Raddoppio della Ragusa-Catania, «a gennaio riprendono i lavori». L'annuncio del M5s - I lavori sul lotto 3 sulla Statale 514, fermi da tempo e in netto ritardo con solo il 3,13 per cento completato, ripenderanno tra un mese circa. Come scrive lasicilia.it
