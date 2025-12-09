Autostrada Asti-Cuneo aperta a fine anno | sarà gratuita fino al completamento della seconda carreggiata
L'autostrada Asti-Cuneo è vicina al traguardo: l'apertura al traffico avverrà il 30 dicembre. L'infrastruttura stradale, attesa da anni, precisamente fra tre settimane diventerà realtà: domenica 28 dicembre il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il viceministro alle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'annuncio dell'apertura al traffico dell'autostrada Asti-Cuneo, previsto per il 30 dicembre 2025, segna la conclusione di un'attesa trentennale, come sottolineato dal senatore Giorgio Maria Bergesio durante un convegno della Lega a Fossano. - facebook.com Vai su Facebook
Asti-Cuneo, dal 30 dicembre apertura in modalità cantiere. Viabilità completa da aprile - A 34 anni dalla prima concessione c'è una data di fine lavori, anche se resta ancora il nodo dell'adeguamento della tangenziale di Alba ... Riporta rainews.it