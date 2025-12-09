Autostrada Asti-Cuneo aperta a fine anno | sarà gratuita fino al completamento della seconda carreggiata

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autostrada Asti-Cuneo è vicina al traguardo: l'apertura al traffico avverrà il 30 dicembre. L'infrastruttura stradale, attesa da anni, precisamente fra tre settimane diventerà realtà: domenica 28 dicembre il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il viceministro alle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

