Autobus da Fontivegge due navette per il centro

Per migliorare l'accessibilità e vivacizzare il centro di Perugia durante le festività natalizie, l’Amministrazione comunale ha deciso di introdurre due nuove navette provenienti da Fontivegge. Questa iniziativa rientra nel percorso di rilancio economico e sociale della città, rendendo il Natale perugino più fruibile, accogliente e attrattivo per residenti e visitatori.

Perugia si prepara a vivere un Natale più ricco, vivo e accogliente. L’Amministrazione comunale, in linea con le Linee programmatiche di mandato 2024-2029, punta infatti a rilanciare il tessuto economico e sociale della città rendendola una meta attrattiva durante le festività. Per sostenere l’afflusso previsto di visitatori e facilitare la mobilità urbana, il Comune ha deciso di sperimentare un potenziamento del trasporto pubblico locale. Fino al 6 gennaio saranno attivate due nuove navette pomeridiane e serali, collegate al parcheggio della stazione di Fontivegge. La Navetta Centro 1 raggiungerà Elce e piazza Cavallotti, mentre la Navetta Centro 2 passerà da via della Pallotta, via dei Filosofi e arriverà in piazza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus, da Fontivegge due navette per il centro

Leggi anche questi approfondimenti

Autobus, da Fontivegge due navette per il centro - L’Amministrazione comunale, in linea con le Linee programmatiche di mandato 2024- Da msn.com