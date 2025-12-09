Auto sospette e ladri acrobati decine di segnalazioni nell' Agro

Negli ultimi giorni, l'Agro Nocerino Sarnese è stato teatro di numerose segnalazioni di auto sospette e furti compiuti da ladri acrobati. La crescente preoccupazione tra i residenti evidenzia la necessità di maggiore attenzione e strategie di prevenzione per contrastare questa ondata di criminalità.

Nuove segnalazioni così come di furti compiuti, quelle fatte negli ultimi giorni nell'Agro nocerino sarnese. Bande di ladri, a bordo di auto di grossa cilindrata, avrebbero colpito in più comuni nelle ultime ore. In particolare nelle due Nocera e a San Valentino Torio.Le segnalazioniLe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Auto sospette avvistate in città: è allarme https://ebx.sh/XIvsYg - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in casa, inseguimento in mezzo al traffico dal centro alla tangenziale: Mercedes nera con targa contraffatta in fuga dai carabinieri - Inseguimento al cardiopalma in centro ieri sera a Treviso: a tentare la fuga è stata una banda di ladri a bordo di una Mercedes nera, e a inseguirli c'erano ... Segnala ilgazzettino.it