Auto sbanda e si schianta davanti al benzinaio | paura per una bimba di 2 anni

Lunedì 8 dicembre, intorno alle 20:30, si è verificato un incidente sulla SS42 ad Esine, quando un’auto ha perso il controllo e si è schiantata davanti a un distributore di carburante Tamoil. L’incidente ha provocato grande paura tra i presenti, coinvolgendo anche una bambina di 2 anni.

Attimi di paura nella serata di lunedì 8 dicembre, intorno alle 20:30, quando un’auto è finita fuori strada lungo la SS42, all’altezza del distributore Tamoil, nel territorio comunale di Esine. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma le prime informazioni parlano di un’uscita autonoma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

