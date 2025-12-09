Auto esce di strada e finisce contro un ostacolo a San Giorgio su Legnano | conducente in fin di vita

Incidente stradale a San Giorgio su Legnano (Milano): un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un ostacolo. Il conducente è stato trovato in fin di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

