Auto elettriche Ford su piattaforma Renault I primi veicoli nel 2028

Dday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’alleanza tra i due costruttori accelera l’elettrificazione in Europa con nuovi modelli Ford su piattaforma Ampere e una collaborazione estesa anche ai veicoli commerciali. 🔗 Leggi su Dday.it

auto elettriche ford su piattaforma renault i primi veicoli nel 2028

© Dday.it - Auto elettriche Ford su piattaforma Renault. I primi veicoli nel 2028

Altre letture consigliate

Ford e Renault, nuova alleanza sull’elettrico: in arrivo due modelli su piattaforma Ampere dal 2028 - FIRSTonline - Renault e Ford siglano una partnership per sviluppare due nuove auto elettriche Ford basate sulla piattaforma Ampere e prodotte in Francia. Secondo firstonline.info

Cerca Video su questo argomento: Auto Elettriche Ford Piattaforma