Auto contro una corriera in provincia di Pordenone | morto l' automobilista feriti gli studenti
E’ di un morto e nove feriti il bilancio definitivo dell’incidente di questa mattina lungo la Sr464, fatto dal responsabile dei Vigili del fuoco sul posto. Il conducente dell’auto, un uomo di 43 anni, residente a Vajont (Pordenone), è morto all’istante nell’impatto con l'autobus. Nella collisione è rimasto incastrato l’autista, di 59 anni, che è la persona ferita in maniera più grave.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti ma in modo lieve. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano st - facebook.com Vai su Facebook
Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti Vai su X
Auto contro una corriera, un morto a Maniago - Scontro sulla Regionale verso Udine: un automobilista perde la vita. Secondo rainews.it