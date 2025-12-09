Auto contro una corriera in provincia di Pordenone | morto l' automobilista feriti gli studenti

E’ di un morto e nove feriti il bilancio definitivo dell’incidente di questa mattina lungo la Sr464, fatto dal responsabile dei Vigili del fuoco sul posto. Il conducente dell’auto, un uomo di 43 anni, residente a Vajont (Pordenone), è morto all’istante nell’impatto con l'autobus. Nella collisione è rimasto incastrato l’autista, di 59 anni, che è la persona ferita in maniera più grave.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

