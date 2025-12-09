Auto contro pullman di studenti a Maniago morto il conducente Ragazzi feriti

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Sr464 a Maniago, coinvolgendo un pullman di studenti e pendolari. L'impatto tra l'auto e il pullman ha causato il decesso del conducente e il ferimento di alcuni passeggeri. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che si trova ora a fare i conti con le conseguenze dell'incidente.

Maniago, 9 dicembre 2025 – Paura a bordo di un pullman pieno di studenti e pendolari rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina sulla Sr464 a Maniago. Intorno alle 7 la corriera si è scontrata contro un’auto guidata da un uomo che è morto nell’impatto. Cinque o sei i ragazzi rimasti feriti, portati con le ambulanze del Sores all’ospedale di Pordenone. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco, che hanno liberato l’autista dell’autobus rimasto incastrato tra le lamiere. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto contro pullman di studenti a Maniago, morto il conducente. Ragazzi feriti

News recenti che potrebbero piacerti

Maxi-esercitazione di incidente maggiore a Meda: coinvolti pullman, auto e venticinque “vittime”. #protezioneCivile - facebook.com Vai su Facebook

I danni al pullman della #Juve: chi nega dovrebbe cambiare mestiere (se fa il cronista) #NapoliJuve Vai su X

Auto contro pullman di studenti a Maniago, morto il conducente. Ragazzi feriti - Maniago, 9 dicembre 2025 – Paura a bordo di un pullman pieno di studenti e pendolari rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina sulla Sr464 a Maniago. Come scrive quotidiano.net