Auto contro bus | feriti 8 studenti e l’autista morto il guidatore Che aveva la patente sospesa per un altro sorpasso azzardato

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sorpasso azzardato. Come quello per il quale gli era stata ritirata la patente. L’automobilista aveva comunque continuato a guidare la sua Volkswagen Passat e martedì mattina, sulla strada regionale 464 di Maniago, in provincia di Pordenone, si è scontrato frontalmente con un autobus di linea che trasportava studenti e pendolari. Il 43enne residente a Vajont è morto all’istante e otto studenti che viaggiavano sulla corriera sono rimasti feriti e portati all’ ospedale di Pordenone. Il più grave è però l’autista, un uomo di 59 anni che nell’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere, rendendo difficili le operazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini

Roma: bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci, non ci sono feriti

Auto si ribalta in autostrada, due feriti

auto contro bus feritiTragico incidente a Maniago: auto contro bus di studenti, un morto e diversi feriti - Auto contro bus di studenti: un morto e diversi giovani feriti in un frontale a Maniago. Lo riporta notizie.it