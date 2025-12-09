Auto contro bus | feriti 8 studenti e l’autista morto il guidatore Che aveva la patente sospesa per un altro sorpasso azzardato
Un sorpasso azzardato. Come quello per il quale gli era stata ritirata la patente. L’automobilista aveva comunque continuato a guidare la sua Volkswagen Passat e martedì mattina, sulla strada regionale 464 di Maniago, in provincia di Pordenone, si è scontrato frontalmente con un autobus di linea che trasportava studenti e pendolari. Il 43enne residente a Vajont è morto all’istante e otto studenti che viaggiavano sulla corriera sono rimasti feriti e portati all’ ospedale di Pordenone. Il più grave è però l’autista, un uomo di 59 anni che nell’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere, rendendo difficili le operazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini
Roma: bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci, non ci sono feriti
Auto si ribalta in autostrada, due feriti
Auto si schianta contro bus di studenti: un morto e diversi feriti Tra le persone trasportate in ospedale anche un quattordicenne, mentre altri passeggeri sono rimasti sotto choc per la violenza dello scontro - facebook.com Vai su Facebook
Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti Vai su X
Tragico incidente a Maniago: auto contro bus di studenti, un morto e diversi feriti - Auto contro bus di studenti: un morto e diversi giovani feriti in un frontale a Maniago. Lo riporta notizie.it
