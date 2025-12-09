Auto | Borse fredde su collaborazione Ford-Renault aspettando Bruxelles

Le borse reagiscono con cautela all'annuncio di una partnership tra Renault e Ford, annunciata prima dell'apertura dei mercati. La collaborazione prevede lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti, basati sulla piattaforma Ampere di Renault, segnando un passo importante nel settore automobilistico. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale si scontra con un clima di incertezza tra gli investitori.

Parigi, 9 dic. - (Adnkronos) - Dopo un entusiasmo iniziale, i mercati hanno reagito con estrema cautela all'annuncio arrivato, prima dell'apertura delle borse, dal gruppo Renault e da Ford: i due brand hanno anticipato il varo di "una storica partnership" che avrebbe comportato - per iniziare - lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti a marchio Ford e basati sulla piattaforma Ampere, quindi forti dell'esperienza dei francesi nel settore. A Parigi il titolo di Renault dopo un balzo in apertura ha terminato a 36,53 euro, lasciando sul campo lo 0,63%. Nessuna scossa a Wall Street neppure per il titolo del gruppo americano, segno che l'operazione viene guardata con incertezza, per due case che vivono un momento di transizione in un percorso la cui destinazione è difficile da definire.