Auto | Borse fredde su collaborazione Ford-Renault aspettando Bruxelles
Le borse reagiscono con cautela all'annuncio di una partnership tra Renault e Ford, annunciata prima dell'apertura dei mercati. La collaborazione prevede lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti, basati sulla piattaforma Ampere di Renault, segnando un passo importante nel settore automobilistico. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale si scontra con un clima di incertezza tra gli investitori.
Parigi, 9 dic. - (Adnkronos) - Dopo un entusiasmo iniziale, i mercati hanno reagito con estrema cautela all'annuncio arrivato, prima dell'apertura delle borse, dal gruppo Renault e da Ford: i due brand hanno anticipato il varo di "una storica partnership" che avrebbe comportato - per iniziare - lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti a marchio Ford e basati sulla piattaforma Ampere, quindi forti dell'esperienza dei francesi nel settore. A Parigi il titolo di Renault dopo un balzo in apertura ha terminato a 36,53 euro, lasciando sul campo lo 0,63%. Nessuna scossa a Wall Street neppure per il titolo del gruppo americano, segno che l'operazione viene guardata con incertezza, per due case che vivono un momento di transizione in un percorso la cui destinazione è difficile da definire. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Furti nei parcheggi, presa la banda: rubavano le borse lasciate in auto
Auto usata come ariete, ladri sfondano la vetrina di una boutique Chanel a Parigi: rubate borse firmate
Ruba zaini e borse da un'auto di un turista in viale Kennedy: arrestato insieme al suo complice
NATALE IN VERSIONE GUCCI Sono appena arrivate due borse Gucci da urlo… e sono perfette come regalo di Natale (anche auto-regalo ). Gucci Boston Limited Edition – Canvas GG con grafica frontale cuori, rose e gatti – Dettagli in vernice ross - facebook.com Vai su Facebook
Rompono il finestrino delle auto e rubano le borse ai genitori che aspettano i figli: ondata di furti a Chieri ift.tt/k15IMnu Vai su X
