Un uomo in Austria ha parcheggiato la sua Ferrari sul balcone di casa, ispirato a Dubai, attirando l'attenzione e provocando una multa salata. L'episodio evidenzia le difficoltà di parcheggio anche in contesti diversi, suscitando sconcerto e curiosità. Un gesto improbabile che ha fatto il giro dei media, evidenziando le sfide legate alla gestione degli spazi urbani.

Incredibile ma vero. È successo in Austria, che evidentemente vive gli stessi problemi di parcheggio di Roma. Un giovane imprenditore di Vienna ha deciso di lasciare la sua Ferrari 296 Gtb sul balcone di casa. Un capriccio costoso in tutti i sensi. L’uomo di 28 anni, Amar Dezic, ha esibito la bravata pubblicando si TikTok (utente “sternwerk7”) un video che mostra il bolide sollevato con un autogru sulla terrazza di un appartamento al primo piano. La storia è subito diventata virale sui social. Nel video il proprietario della Ferrari appare mentre sorseggia un caffè e poi lava accuratamente con spugna sapone la sua adorata creatura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Austria, parcheggia la Ferrari sul balcone di casa: “Volevo fare come a Dubai”. Multa salata (video)

