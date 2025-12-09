Australian Open 2026 undici azzurri nel main draw | Sinner guida la pattuglia italiana

Nove uomini e due donne al via nello Slam di Melbourne: Sinner punta alla storica tripletta, tra i big presenti quasi tutti i top 100. Saranno undici gli azzurri ai nastri di partenza degli Australian Open 2026, il primo Slam della nuova stagione che scatterà il 18 gennaio sui campi in cemento del Melbourne Park. Le entry list ufficiali confermano la presenza di nove tennisti e due tenniste italiane, un numero che testimonia la solidità del movimento tricolore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it