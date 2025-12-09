Australia scatta il primo divieto al mondo ai social per gli under 16
L'Australia ha introdotto il primo divieto mondiale sui social media per i minori di 16 anni, segnando un'importante svolta nella regolamentazione digitale. Questa misura mira a tutelare i giovani dagli effetti potenzialmente dannosi delle piattaforme social, promuovendo un uso più consapevole e sicuro della tecnologia tra gli under 16.
CHIANG MAI, THAILAND – Mar. 24,2019: Man holding Xiaomi Mi Mix 3 with Instagram application on the screen. Instagram is a popular online social networking service. È ufficialmente entrato in vigore in Australia il primo divieto al mondo che impedisce ai minori di 16 anni di accedere ai social media. Una misura storica, annunciata dal premier Anthony Albanese, che ha scelto di rivolgersi direttamente ai più giovani attraverso un video diffuso dai media nazionali. «Salve studenti, sono il primo ministro e vorrei parlarvi direttamente di una cosa molto importante», esordisce Albanese. «Sapete meglio di chiunque altro cosa significa crescere con algoritmi, velocità infinite e la pressione che ne può derivare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
“Avete due settimane per salvare tutto e sparire”: Meta chiude tutti gli account Instagram e Facebook ai minori di 16 anni. Scatta il primo divieto al mondo sui social in Australia
L’Australia si prepara al divieto per gli Under 16 di avere un profilo social: dal 10 dicembre scatta il ban
Australia, scatta il divieto social per gli under 16: i video di 'addio' degli adolescenti
Australia, scatta il divieto social per gli under 16: i video di 'addio' degli adolescenti - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Australia, scatta il divieto social per gli under 16: i video di 'addio' degli adolescenti. #lapresse #esteri Guarda il video : Vai su X
Australia, scatta il divieto social per gli under 16: i video di 'addio' degli adolescenti - Scatta, in Australia, il divieto di utilizzare i social network per i minori di 16 anni. Da msn.com
Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho» ilnapolista.it
Guerra Russia-Ucraina: il Donbass smilitarizzato e garanzie solide, la controproposta agli Usa gazzettadelsud.it
Papa Leone riceve Zelensky: “Pace giusta e duratura” tv2000.it
Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto ... ilfoglio.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Pagelle St. Polten Juventus Women: riecco Krumbiegel, Girelli di rigore e velo, Pinto trascinatrice VOTI juventusnews24.com