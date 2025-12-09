australia scatta il primo divieto al mondo ai social per gli under 16

L'Australia ha introdotto il primo divieto mondiale sui social media per i minori di 16 anni, segnando un'importante svolta nella regolamentazione digitale. Questa misura mira a tutelare i giovani dagli effetti potenzialmente dannosi delle piattaforme social, promuovendo un uso più consapevole e sicuro della tecnologia tra gli under 16.

È ufficialmente entrato in vigore in Australia il primo divieto al mondo che impedisce ai minori di 16 anni di accedere ai social media. Una misura storica, annunciata dal premier Anthony Albanese, che ha scelto di rivolgersi direttamente ai più giovani attraverso un video diffuso dai media nazionali. «Salve studenti, sono il primo ministro e vorrei parlarvi direttamente di una cosa molto importante», esordisce Albanese. «Sapete meglio di chiunque altro cosa significa crescere con algoritmi, velocità infinite e la pressione che ne può derivare.