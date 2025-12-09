Australia scatta il divieto social per gli under 16 | i video di ' addio' degli adolescenti
Scatta, in Australia, il divieto di utilizzare i social network per i minori di 16 anni. Si tratta del primo Paese a introdurre un’età minima per l’uso di piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube. E per questo prima della messa al bando definitiva, in vigore dal 10 dicembre, tanti utenti minorenni hanno realizzato il loro ultimo video ironico di ‘addio’ con tanto di countdown. “I giovani adolescenti australiani smetteranno di perdere tempo online”, ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese. Ma chi lavora con i social (e non solo) non l’ha presa benissimo, come testimonia il video di un giovane australiano che spiega che grazie allo schermo le nuove generazioni riescono ad interagire meglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
“Avete due settimane per salvare tutto e sparire”: Meta chiude tutti gli account Instagram e Facebook ai minori di 16 anni. Scatta il primo divieto al mondo sui social in Australia
L’Australia si prepara al divieto per gli Under 16 di avere un profilo social: dal 10 dicembre scatta il ban
Australia, scatta il divieto social per gli under 16: i video di 'addio' degli adolescenti - (LaPresse) Dal 10 dicembre, in Australia, scatta il divieto di utilizzare i social network per i minori di 16 anni. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
