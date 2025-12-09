Attilio Monti imprenditore vincente Dalla bottega all’impero Sarom E il Resto del Carlino nel cuore

Attilio Monti, imprenditore di successo, ha trasformato una piccola bottega nell’impero Sarom, dimostrando che con visione e determinazione si può arrivare lontano. La sua storia incarna i valori dei romagnoli, capaci di superare le sfide e di costruire un futuro solido partendo da zero. Un esempio di perseveranza e successo nel panorama imprenditoriale locale.

Ai romagnoli piacciono molto le storie dei personaggi che senza mezzi ma con una visione chiara e una volontà incrollabile, partendo da zero, hanno saputo trasformare la loro determinazione in successo. È il caso di Attilio Monti. Nato a Ravenna l’8 ottobre 1906 da una famiglia di modeste condizioni ma di solidi valori, venne subito a contatto con il mondo del lavoro come ragazzo di bottega presso un carrozzaio. Quel lavoro, però, non faceva per lui e infatti di lì a poco diventò rappresentante di benzina portando i fusti con un triciclo perché ancora non aveva l’età della patente tant’è che in seguito, per battere l’entroterra ravennate, chiese l’aiuto di un amico munito di patente per guidare la sua auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attilio Monti, imprenditore vincente. Dalla bottega all’impero Sarom. E il Resto del Carlino nel cuore

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi abbiamo avuto l’onore di ricevere il Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ad accogliere il Presidente di regione Lombardia accompagnato dal Presidente della IX Commissione «Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia» Dott.Emanuele Monti - facebook.com Vai su Facebook

"DITTA GARDA LORENZO DI RIVA ALESSANDRO ATTILIO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Attilio Monti, imprenditore vincente. Dalla bottega all’impero Sarom. E il Resto del Carlino nel cuore - Ravennate doc, nel 1938 creò un grande deposito di prodotti petroliferi raffinati lungo la nostra costa. Riporta ilrestodelcarlino.it