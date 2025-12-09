Attesa per la fiaccola olimpica Ecco i primi tedofori forlivesi | Non potevamo crederci
Il 6 gennaio, a Forlì, si attende con entusiasmo l’arrivo della fiaccola olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Insieme alla tradizionale Befana, i primi tedofori forlivesi si preparano a vivere un momento speciale, simbolo di unità e di spirito sportivo in vista dei 25esimi Giochi olimpici invernali.
Martedì 6 gennaio, oltre alla Befana, arriverà a Forlì la fiaccola olimpica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali. Partita da Roma sabato 6 dicembre e diretta verso Milano dove arriverà venerdì 6 febbraio per la cerimonia ufficiale di apertura allo stadio di San Siro, attraverserà la nostra città provenendo da Rimini, con tappa a Cesena per poi proseguire verso Bologna, una delle 60 città-tappa, dove la fiaccola si fermerà (con l’accensione del braciere). Saranno in totale 110 le province toccate dal ‘sacro fuoco’ per una lunghezza di 12mila chilometri percorsi in 63 giorni portata da 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
