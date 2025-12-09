Attentato esplosivo a Roma partito dal carcere di Viterbo | VIDEO
Un detenuto del reparto di alta sicurezza del carcere di Viterbo avrebbe dato il via libera a un attentato dinamitardo che ha distrutto l'androne di un palazzo. È avvenuto il 30 giugno a Roma, nel quartiere Primavalle. È quanto emerge dagli atti dei pm della procura di Roma e della procura dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Nuovo attentato esplosivo nella notte a Latina: devastato l’ingresso di un condominio e due auto incendiate a Viale Nervi
Un altro attentato esplosivo a Latina, bomba in viale Nervi. A fuoco anche due auto
Un altro attentato esplosivo a Latina, bomba in viale Nervi. A fuoco anche due veicoli
Oklahoma City, 19 aprile 1995. Una foto mostra la devastazione causata da quasi 3 tonnellate di esplosivo. Il Murrah Building è sventrato, le auto e gli edifici vicini sono gravemente danneggiati. Nell’aria si sente solo distruzione. Quello che è successo è diffici - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Sigfrido Ranucci, esploso ordigno sotto casa del giornalista di Report. "Rafforzata la protezione" - L'attentato, denunciato sui profili social della trasmissione, è avvenuto intorno alle 22 di giovedì 16 ... Segnala romatoday.it
