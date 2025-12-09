Attentato esplosivo a Roma partito dal carcere di Viterbo | VIDEO

Un detenuto del reparto di alta sicurezza del carcere di Viterbo avrebbe dato il via libera a un attentato dinamitardo che ha distrutto l'androne di un palazzo. È avvenuto il 30 giugno a Roma, nel quartiere Primavalle. È quanto emerge dagli atti dei pm della procura di Roma e della procura dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it