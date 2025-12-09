Atripalda rinnova la tradizione dei Cicci di Santa Lucia
A Atripalda, sabato 13 dicembre, si rinnova la tradizione dei “Cicci di Santa Lucia”, un rito molto sentito dalla comunità locale. Organizzato dalla Pro Loco, questo evento rappresenta un momento di condivisione e di preservazione delle antiche usanze legate alla festività. Un appuntamento che coinvolge e unisce tutta la comunità nel rispetto delle tradizioni.
Ad Atripalda si rinnova uno dei riti più sentiti della tradizione locale: quello dei Cicci di Santa Lucia, in programma per sabato 13 dicembre a cura della Pro Loco. Come ogni anno, dopo la Messa delle 18.00, la comunità si ritroverà presso la sede dell'associazione in via Roma per condividere un.
