Atreju Rutelli umilia la sinistra | Passiamo alla prossima domanda

"Scusi, una cosa a bruciapelo. ma lei si riconosce nel centrosinistra di oggi onestamente?". Basta una domanda per far esplodere il pubblico di Atreju. Nel corso della festa di Fratelli d'Italia che si sta svolgendo a Castel Sant'Angelo a Roma, è andato in scena un bel confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli. Ma a un certo punto, Hoara Borselli ha chiesto all'ex sindaco di Roma una opinione sul campo largo a guida Elly Schlein. E lui? " Faccia la domanda successiva a Fini", la risposta secca tra le risatine dei presenti. "La non risposta lei mi insegna che è una risposta", lo ha incalzato la conduttrice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

