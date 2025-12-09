Atletica lo sfogo di Marcell Jacobs | Quanta invidia contro di me
Le parole dell’ex campione olimpico dei 100. Marcell Jacobs rompe il silenzio e dopo aver gettato ombre sul prosieguo della sua carriera, ai Mondiali di settembre di Tokyo, torna a parlare dalle pagine di La Stampa. Tre mesi dopo, lui stesso ammette di non aver risolto del tutto il nodo: è ancora «in fase di riflessione», perché troppe cose lo hanno portato a «perdere la scintilla». Nonostante abbia ritrovato serenità con la famiglia e smaltito la delusione, la miccia non si riaccende: «Fatico a tenerla accesa. mi manca il primo passo». Il richiamo della pista? «No, zero, e questo un po’ mi preoccupa». 🔗 Leggi su 361magazine.com
