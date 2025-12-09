Athletic Club-PSG | formazioni statistiche e anteprima

Justcalcio.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-09 16:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima della partita di Athletic Club-PSG. Anteprima della partita di Athletic Club-PSG. Il PSG punterà alla quinta vittoria nella fase a gironi della Champions League 2025-26 quando mercoledì si recherà a San Mames per affrontare l’Athletic Club. I campioni d’Europa in carica sono secondi in classifica con 12 punti in cinque partite, mentre l’Athletic ha faticato, raccogliendo solo quattro punti e piazzandosi al 27esimo posto assoluto. L’Athletic ha trovato la Champions League una sfida difficile in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

athletic club psg formazioni statistiche e anteprima

© Justcalcio.com - Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima

Hojlund non voleva lasciare lo United ma si è dovuto arrendere alla volontà del club e di Amorim (Athletic)

Athletic Club Palermo, a San Cataldo per dare continuità: Ferraro vede già un'identità di squadra

Athletic Club Palermo, domani turno infrasettimanale: al Velodromo arriva la Nuova Igea Virtus

Probabili formazioni Seattle Sounders Psg/ Quote: Luis Enrique cambia (Mondiale per Club 2025, 23 giugno) - Probabili formazioni Seattle Sounders Psg: le scelte dei due allenatori verso la partita per il girone B al Mondiale per Club 2025. Da ilsussidiario.net