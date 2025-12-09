Athletic Club-PSG | formazioni statistiche e anteprima
Anteprima della partita di Athletic Club-PSG. Anteprima della partita di Athletic Club-PSG. Il PSG punterà alla quinta vittoria nella fase a gironi della Champions League 2025-26 quando mercoledì si recherà a San Mames per affrontare l'Athletic Club. I campioni d'Europa in carica sono secondi in classifica con 12 punti in cinque partite, mentre l'Athletic ha faticato, raccogliendo solo quattro punti e piazzandosi al 27esimo posto assoluto. L'Athletic ha trovato la Champions League una sfida difficile in questa stagione.
Hojlund non voleva lasciare lo United ma si è dovuto arrendere alla volontà del club e di Amorim (Athletic)
Athletic Club Palermo, a San Cataldo per dare continuità: Ferraro vede già un'identità di squadra
Athletic Club Palermo, domani turno infrasettimanale: al Velodromo arriva la Nuova Igea Virtus
Il Priaruggia G. Mora annuncia la nomina di Aldo Piazza come nuovo direttore generale del club. Entrato in società nel 2024, Piazza porta con sé una lunga esperienza nel settore bancario e un passato da dirigente all’Athletic Club Albaro. Il suo incarico, già c - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Seattle Sounders Psg/ Quote: Luis Enrique cambia (Mondiale per Club 2025, 23 giugno) - Probabili formazioni Seattle Sounders Psg: le scelte dei due allenatori verso la partita per il girone B al Mondiale per Club 2025. Da ilsussidiario.net
