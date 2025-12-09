Athletic Bilbao-Paris Saint Germain Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I francesi sbancano San Mamès?

L'incontro tra Athletic Bilbao e Paris Saint Germain, valido per la Champions League, si terrà il 10 dicembre 2025 alle 21:00. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici di una sfida che promette emozioni e spettacolo, con i francesi pronti ad affrontare una trasferta impegnativa in terra basca.

Finalmente l’Athletic Bilbao ha vissuto una notte sulla falsariga di quelle dell’anno scorso: guidati da un eccelso Nico Williams, i baschi sabato notte hanno piegato nel finale l’Atletico Madrid, ritrovandosi sia dal punto di vista tecnico che mentale. Mercoledì notte, però, San Mamès sarà chiamato a una delle prove più difficili: cercare di frenare il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Athletic Bilbao-Paris Saint Germain (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I francesi sbancano San Mamès?

