Atalanta spaziale batte il Chelsea e ora è terza in Champions League | è la migliore delle italiane

L'Atalanta conquista una vittoria importante in Champions League, superando il Chelsea 2-1 in rimonta. Con questa prestazione, la squadra bergamasca si posiziona al terzo posto nella classifica del girone, confermandosi come la miglior formazione italiana nel torneo. Un risultato che testimonia la crescita e il valore della società e della rosa attuale.

L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions League. Gol di Joao Pedro, Scamacca e de Ketelaere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

