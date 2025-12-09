Atalanta spaziale batte il Chelsea e ora è terza in Champions League | è la migliore delle italiane
L'Atalanta conquista una vittoria importante in Champions League, superando il Chelsea 2-1 in rimonta. Con questa prestazione, la squadra bergamasca si posiziona al terzo posto nella classifica del girone, confermandosi come la miglior formazione italiana nel torneo. Un risultato che testimonia la crescita e il valore della società e della rosa attuale.
L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions League. Gol di Joao Pedro, Scamacca e de Ketelaere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un astronauta e due cosmonauti tornano sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta spaziale, batte il Chelsea e ora è terza in Champions League: è la migliore delle italiane - 1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions ... Si legge su fanpage.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
Risultati Champions League LIVE: che colpo dell’Atalanta contro il Chelsea. Dilaga il Tottenham e rimontano ... juventusnews24.com
John Cena: “Non cambierei nulla di questo anno, inutile pensare a come poteva essere con The Rock” zonawrestling.net
Le PEC ignorate frenano il dialogo sul lavoro parlami.eu
Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per “pratiche commerciali scorrette” ilfattoquotidiano.it
Classifica Champions League LIVE: la posizione della Juve aggiornata juventusnews24.com