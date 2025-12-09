Atalanta-Chelsea | probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta giornata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Oggi, 9 dicembre 2025, l’Atalanta scende in campo per affrontare il Chelsea nella sesta giornata di Champions League, con fischio d’inizio previsto alle 21. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato sul campo del Verona, ospitano i blues in un match decisivo: entrambe le squadre sono a 10 punti in classifica nel girone. Le probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1) L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Kossounou, Hien e Djimsiti; a centrocampo agiranno Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta. In avanti, spazio a De Ketelaere e Lookman a supporto di Scamacca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
