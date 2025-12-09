Atalanta-Chelsea le formazioni ufficiali | sorpresa Bernasconi Kolasinac titolare

Bergamonews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Chelsea, con alcune sorprese: Bernasconi in campo dall'inizio e Kolasinac titolare nella difesa nerazzurra. La sfida vede i padroni di casa schierati con un 3-4-2-1, pronti a mettere in campo tutte le loro forze contro gli inglesi.

Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino A disp. Sportiello, Scalvini, Hien, Ahanor, Zalewski, Zappacosta, Pasalic, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Krstovic. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. All. Maresca A disp. Jorgensen, Merrick, Gusto, Tosin, Fofana, Hato, Andrey Santos, Buonanotte, Garnacho, George, Estevao, Guiu. Arbitro: Hernandez Hernandez (Spagna)   Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League: niente da fare per la Juve col Real Madrid, pareggia l’Atalanta, Chelsea e Liverpool a valanga

Juventus sconfitta dal Real Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia Praga, goleade di Chelsea e Bayern

Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali del match - Una sola sorpresa nella formazione atalantina che sfiderà il Chelsea questa sera a Bergamo. Scrive calcioatalanta.it