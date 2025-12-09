Atalanta Chelsea 2-1 | Palladino ribalta i Blues di Maresca decidono Scamacca e De Ketelaere! Dea da sogno in classifica
L'Atalanta di Palladino sorprende il Chelsea di Maresca, vincendo 2-1. Scamacca e De Ketelaere sono i protagonisti della rimonta nerazzurra, che cambia le sorti della partita e rafforza la posizione in classifica. Un risultato importante per i bergamaschi in una sfida ricca di emozioni.
Atalanta Chelsea 2-1: che vittoria per i nerazzurri di Palladino, Scamacca e De Ketelaere ribaltano tutto. Come è andata. La New Balance Arena si conferma l’università del calcio europeo, un fortino dove anche i giganti della Premier League sono costretti a inchinarsi. Nella sesta giornata della League Phase di Champions League, l’ Atalanta compie un capolavoro di carattere e tattica, battendo il Chelsea per 2-1 in rimonta. Una vittoria pesantissima, che non vale solo tre punti, ma proietta i nerazzurri nell’élite assoluta del calcio continentale. Spavento Joao Pedro, poi la reazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Atalanta 2-1 #CFC : Charles De Ketelaere! #AtalantaChelsea #ATACHE #Calcio #UCL
Champions League, Inter-Liverpool 0-0 e Atalanta-Chelsea 0-1 dopo 45': gol di Joao Pedro
Atalanta spaziale, batte il Chelsea e ora è terza in Champions League: è la migliore delle italiane - 1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
Risultati Champions League LIVE: che colpo dell’Atalanta contro il Chelsea. Dilaga il Tottenham e rimontano ... juventusnews24.com
