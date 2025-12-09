Atalanta Chelsea 2-1 | Palladino ribalta i Blues di Maresca decidono Scamacca e De Ketelaere! Dea da sogno in classifica

L'Atalanta di Palladino sorprende il Chelsea di Maresca, vincendo 2-1. Scamacca e De Ketelaere sono i protagonisti della rimonta nerazzurra, che cambia le sorti della partita e rafforza la posizione in classifica. Un risultato importante per i bergamaschi in una sfida ricca di emozioni.

Atalanta Chelsea 2-1: che vittoria per i nerazzurri di Palladino, Scamacca e De Ketelaere ribaltano tutto. Come è andata. La New Balance Arena si conferma l’università del calcio europeo, un fortino dove anche i giganti della Premier League sono costretti a inchinarsi. Nella sesta giornata della League Phase di Champions League, l’ Atalanta compie un capolavoro di carattere e tattica, battendo il Chelsea per 2-1 in rimonta. Una vittoria pesantissima, che non vale solo tre punti, ma proietta i nerazzurri nell’élite assoluta del calcio continentale. Spavento Joao Pedro, poi la reazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Chelsea 2-1: Palladino ribalta i Blues di Maresca, decidono Scamacca e De Ketelaere! Dea da sogno in classifica

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League: niente da fare per la Juve col Real Madrid, pareggia l’Atalanta, Chelsea e Liverpool a valanga

Juventus sconfitta dal Real Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia Praga, goleade di Chelsea e Bayern

#Atalanta 2-1 #CFC : Charles De Ketelaere! #AtalantaChelsea #ATACHE #Calcio #UCL Vai su X

Champions League, Inter-Liverpool 0-0 e Atalanta-Chelsea 0-1 dopo 45’: gol di Joao Pedro Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-juve - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta spaziale, batte il Chelsea e ora è terza in Champions League: è la migliore delle italiane - 1 in rimonta il Chelsea ottiene una vittoria prestigiosa e sale al terzo posto nella classifica della fase a campionato in Champions ... Da fanpage.it