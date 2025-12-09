Atalanta cercasi svolta | Mai più come a Verona

L’Atalanta affronta una sfida cruciale contro il Chelsea alla New Balance Arena, con l’obiettivo di invertire il trend negativo e dimostrare il proprio valore internazionale. La partita, in programma alle 21 e con il sold out dei tifosi, rappresenta un momento chiave per i nerazzurri, desiderosi di una svolta dopo le recenti difficoltà.

Un’altra serata da ricordare per l’ Atalanta che stasera alle 21 riceve alla New Balance Arena (sold out, saranno presenti 1300 tifosi britannici) il Chelsea, quinto in Premier con 25 punti, trionfatore nell’ultimo Mondiale per club a luglio e un mese prima in Conference League. La Dea affronterà l’ultima grande big inglese in otto anni dopo aver incrociato dal 2017 Liverpool, Everton, Arsenal, Manchester City e United. Partita da dentro o fuori in ottica primi otto posti tra bergamaschi e londinesi, appaiati a dieci punti: un pareggio sarebbe utile per i playoff ma rallenterebbe, pur mantenendola viva per entrambe, la corsa per la qualificazione diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, cercasi svolta: "Mai più come a Verona"

