Non ha ancora gareggiato, eppure la McLaren 2026 di Formula1 è già stata venduta all’asta di Abu Dhabi. Un evento insolito, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova tendenza. Clienti esclusivi che possono acquistare le monoposto da competizione prima ancora che scendano in pista. Oltre alla Formula 1, la Casa di Woking ha infatti messo in vendita anche la vettura IndyCar e il prototipo destinato al WEC nel 2027. Ne scrive Quattroruote L’asta McLaren gestita da RM Sotheby’s ad Abu Dhabi. L’asta record si è svolta nei giorni precedenti al Gran Premio di Formula 1. A cura di RM Sotheby’s che ha avuto come protagonista la McLaren. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Asta per vip ad Abu Dhabi, la McLaren ha venduto per 11,6 milioni la vettura che correrà in Formula 1 nel 2026