Assotutela nomina Antonio Melillo nuovo Coordinatore Regionale Campania
L'avvocato Antonio Melillo guiderà Assotutela in Campania, rafforzando la rete territoriale con un incarico che conferma il suo ruolo nel panorama giuridico. Assotutela annuncia la nomina dell'Avvocato Antonio Melillo quale Coordinatore Regionale per la Campania, nomina che verrà ufficialmente ratificata durante il Primo Congresso Regionale Campania 2026. Melillo, legale dell'Agenzia delle Entrate, è stato recentemente designato – con atto del Ministero competente – Presidente della Commissione Centrale per l'Esame di Avvocato 2025, incarico istituzionale di massimo rilievo nel panorama giuridico nazionale.