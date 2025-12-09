Associazione a delinquere e droga | i dettagli della maxi operazione

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ne i confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di detenzione, a fine di spaccio, di droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

associazione a delinquere e droga i dettagli della maxi operazione

© Anteprima24.it - Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione

Smaltimento illecito di rifiuti, l’avvocato dell’azienda accusata di associazione per delinquere: “I miei assistiti chiariranno tutto”

Scandalo fondi da Gheddafi: Sarkozy colpevole di associazione a delinquere

Parigi, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere

associazione delinquere droga dettagliI dettagli del maxi blitz a Trapani, 27 arresti per traffico di droga legato alla mafia - Maxi operazione antidroga tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo: 27 arresti e 20 perquisizioni per traffico di droga aggravato dalla mafia. Segnala virgilio.it