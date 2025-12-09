Asset russi EUobserver | Un banchiere vicino a Mosca ha minacciato la CEO di Euroclear che li gestisce
Lui è Olivier Huby, “banchiere amante del Bol’šoj “. Lei è Valérie Urbain, CEO di Euroclear, società belga di servizi finanziari che gestisce circa 230 miliardi di asset russi congelati. Secondo un’inchiesta di EUobserver, Huby avrebbe rivolto pesanti minacce a Urbain in un contesto di crescente pressione legata all’utilizzo dei beni di Mosca per continuare a sostenere l’ Ucraina. Le minacce sarebbero cominciate nel maggio 2024, quando Verdain era appena arrivata alla guida di Euroclear. “Huby le ha detto: ‘ Due miei amici vogliono vederti’ e le ha mostrato le foto di due uomini che aveva sul telefonino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
