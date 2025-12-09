Assenze Napoli? Non fatemi ridere Mourinho show in conferenza | il tecnico del Benfica provoca Conte
Tutto pronto per la trasferta europea a Lisbona, dove il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Benfica di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese conosce bene il tecnico azzurro, ma questo per Conte è solo un dettaglio. Il Napoli va in Portogallo per conquistare i tre punti. Gli azzurri stanno vivendo un grande momento e Mourinho lo sa. Morunho non ci sta: “Non parlate delle assenze del Napoli”. Lo ‘Special One’, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sulle assenze del Napoli: “Non parlate delle assenze del Napoli. Una cosa è non avere Lukaku e hai Hojlund e se non hai Hojlund non hai altri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Manchester City-Napoli, tutte le assenze e i problemi con cui deve fare i conti Guardiola
Manchester City – Napoli, cinque assenze confermate per Pep Guardiola
Verso Milan-Napoli, batosta per Conte: quattro assenze per la sfida di San Siro
#McTominay sarà gestito dopo il problema agli adduttori, ma non potrà mancare contro il Benfica Il Cormezz spiega che, considerando le tante assenze a centrocampo, il Napoli non può fare a meno di Scott in Champions domani https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli ha meritato. Squadra sempre aggressiva che ha risposto alle assenze e al pareggio con più voglia di prendere la partita. #Neres incontenibile. La #Juve un pò meglio nella ripresa ma poi si è esaurita. Non ho capito l'uscita di #Yildiz #NapoliJuve Vai su X
Benfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non fatemi ridere, vedete la panchina!" - Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho, parlerà. Da tuttomercatoweb.com
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it