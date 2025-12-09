Assenze Napoli? Non fatemi ridere Mourinho show in conferenza | il tecnico del Benfica provoca Conte

Tutto pronto per la trasferta europea a Lisbona, dove il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Benfica di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese conosce bene il tecnico azzurro, ma questo per Conte è solo un dettaglio. Il Napoli va in Portogallo per conquistare i tre punti. Gli azzurri stanno vivendo un grande momento e Mourinho lo sa. Morunho non ci sta: “Non parlate delle assenze del Napoli”. Lo ‘Special One’, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sulle assenze del Napoli: “Non parlate delle assenze del Napoli. Una cosa è non avere Lukaku e hai Hojlund e se non hai Hojlund non hai altri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

