Assenze Napoli? Non fatemi ridere Mourinho show in conferenza | il tecnico del Benfica provoca Conte

Spazionapoli.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la trasferta europea a Lisbona, dove il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Benfica di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese conosce bene il tecnico azzurro, ma questo per Conte è solo un dettaglio. Il Napoli va in Portogallo per conquistare i tre punti. Gli azzurri stanno vivendo un grande momento e Mourinho lo sa. Morunho non ci sta: “Non parlate delle assenze del Napoli”. Lo ‘Special One’, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sulle assenze del Napoli: “Non parlate delle assenze del Napoli. Una cosa è non avere Lukaku e hai Hojlund e se non hai Hojlund non hai altri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

